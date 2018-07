München (AFP) Das massenhafte Ausspähen von Bundesbürgern durch den US-Geheimdienst NSA bleibt strafrechtlich in Deutschland offenbar folgenlos. Wie die "Süddeutsche Zeitung" vorab aus ihrer Mittwochsausgabe berichtete, will die Generalbundesanwaltschaft keine Ermittlungen wegen Spionage in der NSA-Affäre aufnehmen. Das Blatt berief sich auf Informationen aus Kreisen der Bundesanwaltschaft, die der "SZ" sowie den ARD-Sendern NDR und WDR vorlägen. Auch wegen der jahrelangen Überwachung eines Handys von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sei kein Ermittlungsverfahren geplant.

