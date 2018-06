Berlin (AFP) Bis Ende des Jahres soll in nahezu allen ICE-Zügen der Deutschen Bahn ein drahtloser Internetzugang möglich sein. Das bekräftigte das Unternehmen am Dienstag in Berlin nach einem Treffen zwischen Bahn-Chef Rüdiger Grube und Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) in Berlin. Das Ziel hatte die Bahn bereits 2011 ausgegeben.

