Kassel (AFP) Sozialämter dürfen für Leistungen, die sie Sozialhilfeempfängern als Darlehen gewähren, keine Zinsen kassieren. Dafür gibt es keine gesetzliche Grundlage, wie am Dienstag das Bundessozialgericht (BSG) in Kassel entschied. Bislang war es bundesweit von Kommune zu Kommune unterschiedlich, ob und in welchem Umfang Sozialhilfeträger Zinsen für Darlehen festsetzen können. (Az: B 8 SO 1/13)

