Berlin (AFP) Die gesetzliche Krankenkasse Barmer GEK hat anhaltend hohe Kosten durch neue Medikamente ohne Zusatznutzen beklagt. Die Kasse bezifferte in ihrem am Dienstag in Berlin vorgelegten Arzneimittelreport den Anteil ihrer Gesamtausgaben für Arzneimittel, die lediglich sogenannte Scheininnovationen seien, für das Jahr 2013 auf elf Prozent. Die gesetzlichen Bemühungen zur Kostensenkung seien hier bislang nicht ausreichend.

