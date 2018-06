Donezk (AFP) Nach heftigen Gefechten mit prorussischen Separatisten haben ukrainische Regierungstruppen nach eigenen Angaben am Dienstag den Flughafen von Donezk zurückerobert. Bei den bislang heftigsten Kämpfen in der Ostukraine wurden nach Angaben des Bürgermeisters von Donezk 40 Menschen getötet. In den Sog der Auseinandersetzungen gerieten auch vier Vertreter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), die offenbar von Separatisten festgehalten werden.

