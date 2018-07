Weimar (AFP) Unbekannte haben in der KZ-Gedenkstätte Buchenwald einen Erinnerungsort für Mitglieder des kirchlichen und militärischen Widerstandes gegen die Nationalsozialisten geschändet. Eine Gedenktafel wurde irreparabel beschädigt und der Treppenzugang teilweise zerstört, wie die Gedenkstätte am Dienstag mitteilte. Der Vorfall ereignete sich am Sonntag. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf politisch motivierte Sachbeschädigung und Störung der Totenruhe.

