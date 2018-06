Berlin (AFP) Für Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) ist die rechtsextreme Front National in Frankreich eine "faschistische Partei". Bei dem Sieger der Europawahl am Sonntag in Frankreich handele es sich nicht einfach um eine rechtsgerichtete Partei, sagte Schäuble am Dienstag in Berlin. Ihr Erfolg müsse ein Signal an alle Europäer sein, nicht nur "für unsere Freunde in Frankreich", sagte der Minister auf Englisch im Rahmen einer Diskussionsrunde der Hertie School of Governance. Bei der Europawahl hatte die Front National mit einem Stimmenanteil von knapp 25 Prozent klar gewonnen und war erstmals bei einer landesweiten Wahl in Frankreich zur stärksten Partei geworden.

