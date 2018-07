Brüssel (AFP) Der französische Staatschef François Hollande und der britische Premier David Cameron haben Konsequenzen aus der Europawahl gefordert, bei der Europaskeptiker große Zugewinne erzielten. Europa müsse darauf hören, was bei den Wahlen zum Ausdruck gekommen sei, sagte Hollande am Dienstag vor einem EU-Gipfel in Brüssel. "Die Hauptforderung ist, dass es mehr Wachstum, mehr Arbeit und somit eine Neuausrichtung der europäischen Konstruktion gibt."

