Berlin (AFP) Angesichts der anhaltenden Niedrigzinsphase plant die Bundesregierung eine Reihe von Änderungen bei Lebensversicherungen. Der Referentenentwurf für das Reformgesetz sehe ein "ausbalanciertes" Maßnahmenpaket vor, das von allen Akteuren einen Beitrag zur Stabilisierung der Lebensversicherungsbranche und damit auch der Altersvorsorge verlange, hieß es am Dienstag in Regierungskreisen. Die Änderungen betreffen demnach Versicherungsunternehmen, Aufsicht, Vertrieb und die Versicherten selbst. Damit solle sichergestellt werden, dass die Versicherer die Zusagen an ihre Kunden langfristig erfüllen können.

