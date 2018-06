Berlin (AFP) Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) sorgt sich über die Risiken einer zu lockeren Geldpolitik in Europa. Große Geldmengen schüfen falsche Anreize, sagte Schäuble am Dienstag auf Englisch auf einer Konferenz in Berlin, "ich fürchte, die Gefahr ist derzeit groß". Die hohe Liquidität könne den Druck von den Ländern der Eurozone nehmen, Reformen umzusetzen. "Wir müssen unsere Anstrengungen fortsetzen, wir müssen sicherstellen, dass wir uns nicht hinter der Geldpolitik verstecken", forderte der Finanzminister.

