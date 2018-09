Wiesbaden (AFP) Unerwartete Ausgaben für Reparaturen oder größere Anschaffungen waren für ein Drittel der Bevölkerung in Deutschland im Jahr 2012 nicht aus eigenen Finanzmitteln zu stemmen. 33,4 Prozent der Menschen hätten ihre eigene Lage entsprechend eingeschätzt, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag mit. Aus finanziellen Gründen verzichteten demnach zudem knapp 22 Prozent der Bevölkerung auf Urlaubsreisen.

