Berlin (AFP) Verkaufspartys mit Freunden und Bekannten liegen weiter voll im Trend. Im Schnitt finde in Deutschland alle 15 Sekunden eine Verkaufsparty statt, teilte der Bundesverband Direktvertrieb (BDD), der Firmen wie Avon, Tupperware und Vorwerk vertritt, am Dienstag in Berlin mit. Von den 14,8 Millionen Bestellungen, die die Mitglieder des Verbandes im vergangenen Jahr verzeichnet hätten, seien 71 Prozent auf Verkaufspartys getätigt worden. Unternehmen, die sich auf diese Vertriebsform konzentrierten, steigerten ihren Umsatz 2013 um 1,1 Prozent.

