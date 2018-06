Brüssel (AFP) Die EU-Staats- und Regierungschefs rufen Russland zur Zusammenarbeit mit dem neuen ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko auf. "Wir erwarten, dass die Russische Föderation mit dem neu gewählten und legitimen Präsidenten kooperiert", hieß es in einem der Nachrichtenagentur AFP vorliegenden Entwurf für eine Erklärung des EU-Gipfels am Dienstag in Brüssel. Die Regierung in Moskau müsse zudem den Abzug ihrer Truppen von der Grenze zur Ukraine fortsetzen und "ihren Einfluss auf bewaffnete Separatisten nutzen, um die Situation in der Ostukraine zu deeskalieren".

