Paris (AFP) Als Konsequenz aus der Finanzaffäre bei den französischen Konservativen haben die Grünen gefordert, dass Ex-Präsident Nicolas Sarkozy zur Strafe die Wählbarkeit aberkannt werden solle. "Es gibt im Gesetz vorgesehene Strafen, darunter die mögliche Unwählbarkeit eines Kandidaten (...), der die Regel zur Finanzierung nicht eingehalten hat", sagte der Ko-Chef der Grünen in der Nationalversammlung, François de Rugy, am Dienstag in Paris. Die Justiz ermittelt bereits zu der Affäre um falsche Abrechnungen bei der Oppositionspartei UMP.

