Wien (SID) - Der 24-malige österreichische Fußball-Meister Austria Wien hat Gerald Baumgartner als neuen Trainer verpflichtet. Der 49-Jährige kommt vom Zweitligisten SKN St. Pölten, wo er ursprünglich noch bis 2015 unter Vertrag stand. Über die Ablösemodalitäten wurde zwischen beiden Vereinen Stillschweigen vereinbart.

"Ich freue mich sehr auf die Herausforderung. Ich weiß, für welche Art des Fußballs dieser Klub steht und will meinen Stil so schnell wie möglich in die Mannschaft implizieren", sagte Baumgartner, der in seiner aktiven Laufbahn von 1987 bis 1989 für den Hauptstadtklub gespielt hatte. Der neue Cheftrainer erhielt einen Zweijahresvertrag mit Option auf eine weitere Spielzeit.

Baumgartner folgt auf Herbert Gager, der den Posten erst im Februar vom früheren Lauterer Bundesliga-Profi Nenad Bjelica übernommen hatte. Dieser hatte im vergangenen Jahr den zum 1. FC Köln abgewanderten Peter Stöger beerbt.