St. Leonhard (dpa) - Bei heftigem Dauerregen hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in Südtirol die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft fortgesetzt. Auch Kapitän Philipp Lahm nahm am Vormittag in St. Leonhard nach seiner Fußverletzung mit Verspätung das Lauftraining auf, startete damit aber erst nach dem für Medien zugänglichen Aufwärmprogramm. Lahms Bayern-Kollege Bastian Schweinsteiger setzte sein individuelles Aufbauprogramm fort. Der an der Schulter verletzte Torwart Manuel Neuer sowie der angeschlagene Marcel Schmelzer fehlten.

