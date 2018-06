Mailand (SID) - Ex-Nationalspieler Filippo Inzaghi (40) tritt laut italienischen Medien die Nachfolge des Niederländers Clarence Seedorf als Chef-Trainer des AC Mailand an. Der Beschluss wurde angeblich von Klubeigentümer Silvio Berlusconi bei einem Treffen mit Geschäftsführer Adriano Galliani am Montagabend gefasst. Dies berichtete die Gazzetta dello Sport am Dienstag.

Auch die Zukunft einiger Starspieler - unter anderem die des Stürmerstars Mario Balotelli - gilt ohne die Teilnahme an einem internationalen Wettbewerb als unsicher. Balotelli soll angeblich in Verbindung zu Klubs in der englischen Premier League stehen.

Der ehemalige Torjäger Inzaghi ist bereits Nachwuchscoach bei Milan und wäre eine billige Lösung für den Klub, der einen Sparkurs einleiten möchte, berichtete das Blatt. Inzaghi, der von 2001 bis zum Karriereende 2012 bei Milan gespielt hatte, kennt den Klub bestens und hat exzellente Beziehungen zu Berlusconi.

Dieser will unbedingt einen Trainerwechsel nach den enttäuschenden Leistungen Seedorfs, der seit Januar Milan-Trainer ist. Der ehemalige Milan-Mittelfeldspieler hat auf der Trainerbank der Rossoneri seine Karriere als Coach begonnen, die Leistungen der Mannschaft enttäuschten jedoch Berlusconi zutiefst.

Mit dem achten Platz in der Serie A sowie dem Achtelfinal-Aus in der Champions League erreichte Milan einen Tiefpunkt - selbst das Minimalziel Europa League wurde verfehlt. "Es war eine enttäuschende Saison. Aber wir haben jetzt die moralische Verpflichtung, weiterzuarbeiten, bis der Klub auf das Niveau zurückkehrt, das er verdient", sagte Co-Geschäftsführerin Barbara Berlusconi, Tochter des Klubbesitzers.