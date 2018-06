Teresópolis (SID) - Brasiliens Nationaltrainer Luiz Felipe Scolari fehlte am Dienstag beim Training der Seleção aufgrund des Todes eines Familienmitglieds. Nach dem Auftakt der WM-Vorbereitung am Montag war der 65-Jährige aus dem Trainingslager in Teresopolis abgereist, um zu der Beerdigung seines Schwagers zu fahren. Dies teilte Brasiliens Fußballverband CBF mit.

Scolari hatte am Dienstagmorgen das Trainingsgelände des WM-Gastgebers verlassen, wurde aber bereits am Abend zurück erwartet. Brasiliens Nationalspieler durchlaufen seit Montag Fitnesstests, bevor am Mittwochmorgen das erste Training stattfinden soll.

Brasilien trifft in der Gruppe A im Eröffnungsspiel am 12. Juni auf Kroatien. Danach folgen die Spiele gegen Mexiko (17. Juni) und Kamerun (23. Juni).