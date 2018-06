Mülheim (dpa) - Der Discounter Aldi Süd führt das vom Deutschen Vegetarierbund vergebene V-Label zur Kennzeichnung fleischloser Produkte ein. In einem ersten Schritt würden Produkte vom vegetarischen Würstchen über fleischlosen Aufschnitt bis zum gelatinefreien Fruchtgummi mit dem Label angeboten. Das V-Label soll Vegetariern und Veganern den Einkauf erleichtern. Die Produkte werden in vier Gruppen eingeteilt: vegetarisch, ohne Milch, ohne Ei und vegan, also ohne jegliche tierische Zutaten. Konkurrent Penny testet seit Mitte April mit der Marke "Vegafit" Produkte für Vegetarier.

