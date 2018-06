Tel Aviv (AFP) Justin Timberlake, Popstar und Schauspieler aus den USA, ist von israelischen Obstzüchtern zum Namenspaten für eine besonders süße Melonensorte erkoren worden. Timberlake, der am Mittwoch in Tel Aviv vor 45.000 Fans ein Freiluftkonzert geben will, werde die Justin-Melone in seinem Hotel als Willkommensgeschenk erhalten, schrieb am Dienstag die Tageszeitung "Maariv".

