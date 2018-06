Donezk (dpa) - Bei der "Anti-Terror-Operation" der ukrainischen Regierung sind nach inoffiziellen Informationen von Separatisten in der ostukrainischen Stadt Donezk mindestens 35 Menschen gestorben. Ein Lastwagen mit verletzten Kämpfern sei von regierungstreuen Truppen beschossen worden, als er vom Flughafen in ein Krankenhaus unterwegs gewesen sei, teilte der Separatisten-Anführer Pawel Gubarew mit. Der selbst ernannte Gouverneur der nicht anerkannten "Volksrepublik Donezk" sprach in einer Mitteilung von 15 Verletzten. Die Gesundheitsbehörden bestätigten lediglich Tote und Verletzte.

