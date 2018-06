New York (dpa) - Schauspieler David Schwimmer (47, "Friends") hat in seinem neuestem Film gar nicht mitgespielt, aber der Polizei bei der Klärung eines Kriminalfalls geholfen.

Vor Schwimmers New Yorker Haus hatte es am Montag einen gewalttätigen Streit gegeben, bei dem ein Mann durch eine Glastür geflogen und schwer verletzt worden war, wie die "New York Post" meldete.

Einer der Männer flüchtete zwar, doch der Schauspieler lud die Polizisten zu sich nach Hause ein und präsentierte den erfreuten Ermittlern ein Überwachungsvideo.