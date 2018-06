Bethlehem (AFP) Bei einem versehentlich ausgelösten Feuer ist die Geburtsgrotte von Bethlehem beschädigt worden. Abdel-Fatah Hamajel, Gouverneur des Landkreises Bethlehem, sagte der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag, kurz vor dem Morgengrauen sei eine Öllampe umgefallen und habe das Feuer ausgelöst. Dabei gerieten Wandbehänge in Brand. Am Sonntag hatte Papst Franziskus die Grotte unter der Geburtskirche besucht und dort zurückgezogen gebetet.

