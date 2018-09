Moskau (AFP) Die russische Regierung hat einen erschütternden Film über die Massendeportation ganzer Volksgruppen unter Stalin während des Zweiten Weltkriegs vorerst verboten. In einem Brief an Regisseur Ruslan Kokanajew wirft das Kulturministerium den Filmemachern "Geschichtsfälschung" und "Anstiftung zu ethnischem Hass" vor. Dabei schildert der Film mit dem Titel "Vergessen auf Befehl" nach Darstellung der Autoren und von Menschenrechtsgruppen historisch anerkannte Fakten.

