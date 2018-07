Kairo (AFP) Die Präsidentschaftswahl in Ägypten ist nach Berichten ägyptischer Staatsmedien um einen dritten Tag verlängert worden. Das nationale Wahlkomitee habe am Dienstag beschlossen, dass die Wahllokale auch am Mittwoch geöffnet werden sollten, hieß es in den Medienberichten. Hintergrund sind Befürchtungen wegen einer zu geringen Wahlbeteiligung bei dem seit Montag laufenden Urnengang, bei dem Ex-Armeechef Abdel Fattah al-Sisi die Favoritenstellung innehat.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.