Washington (AFP) Die USA wollen ihre Truppen bis Ende 2016 vollständig aus Afghanistan zurückziehen. Präsident Barack Obama werde die Planung noch im Laufe des Tages vorstellen, kündigte ein ranghoher Regierungsvertreter am Dienstag in Washington an. Die US-Truppen in Afghanistan sollen demnach noch in diesem Jahr auf eine Stärke von 9800 Mann verringert werden. Voraussetzung für die Umsetzung des Plans sei das Inkrafttreten eines Sicherheitsabkommens mit Afghanistan, sagte der Regierungsvertreter.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.