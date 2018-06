Rom (AFP) Auf der Heimreise von seinem Nahost-Besuch hat Papst Franziskus den Missbrauch von Kindern durch Geistliche gebrandmarkt. Kinder suchten in der Kirche "das Heilige", pädophile Straftaten von Geistlichen seien dann wie eine "schwarze Messe", mit denen "am Herrn Verrat geübt" werde. Das katholische Kirchenoberhaupt äußerte sich am Montagabend offenherzig zu einer Vielzahl von Themen - und erklärte auch, der Zölibat sei "kein Dogma".

