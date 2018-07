Dresden (dpa) - Im Zuge der angekündigten Unwetter in Sachsen hat das Landeshochwasserzentrum für alle Flussgebiete mit Ausnahme der Elbe Warnungen herausgegeben. Bei extremem Niederschlag mit bis zu 50 Litern pro Quadratmeter in der Stunde sei zuerst in den Oberläufen auch kleinerer Flüsse mit stark ansteigenden Pegelständen zu rechnen. Die Wasserstände wirkten sich dann zeitverzögert auch flussabwärts aus. Genaue Vorhersagen seien wegen der Wetterlage unmöglich.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.