Los Angeles (SID) - Der wegen rassistischer Äußerungen massiv in die Kritik geratene Klubbesitzer Donald Sterling hat erneut betont, seine Los Angeles Clippers nicht abgeben zu wollen. Der 80-Jährige nannte den Versuch der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA ihm die Inhaberschaft zu entziehen und das Team zu veräußern "illegal".

In einer schriftlichen Stellungnahme an die Liga teilte Sterling mit, das Gespräch zwischen ihm und seiner Freundin V. Stiviano sei illegal mitgeschnitten worden und könne deshalb nicht gegen ihn verwendet werden. In der Aufzeichnung ist zu hören, wie Sterling gegenüber Stiviano Afro-Amerikaner herabwürdigt.

"Wir glauben nicht, dass ein Gericht der Vereinigten Staaten die Herrn Sterling auferlegten drakonischen Sanktionen vollstrecken wird", hieß es in der Stellungnahme. Die Liga hat eine Anhörung in dem Fall für den 3. Juni angesetzt. Sterling hatte die Kontrolle über die Clippers vergangene Woche an seine Frau Shelly übertragen.

Sterling war zuvor von NBA-Commissioner Adam Silver lebenslang gesperrt und mit der höchstmöglichen Geldbuße von 2,5 Millionen Dollar belegt worden.