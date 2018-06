Karlsruhe (AFP) Der Bundesgerichtshof (BGH) hat sogenannte Restwertklauseln in Verträgen zum Leasing von Autos der Marke Audi gebilligt. Laut einem am Mittwoch verkündeten Urteil machen die Klauseln Durchschnittskunden deutlich, dass sie am Vertragsende einen Restwert bezahlen müssen, der womöglich über dem Verkaufserlös für den geleasten Wagen liegen kann.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.