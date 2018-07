Brüssel (AFP) Rechtsextreme Abgeordnete im Europaparlament wollen um die französische Front National (FN) herum eine eigene Fraktion bilden. Das kündigte FN-Chefin Marine Le Pen am Mittwoch in Brüssel an, deren Partei bei den Europawahlen stärkste Kraft in Frankreich geworden war. "Wir haben überhaupt gar keine Sorge um das künftige Bestehen unserer Fraktion", sagte Le Pen.

