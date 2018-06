Offenbach (AFP) Der Frühling ist in diesem Jahr in Deutschland ungewöhnlich warm gewesen. Es gab viel Sonnenschein und wenig Regen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch in Offenbach auf Grundlage einer Auswertung seiner 2000 Messtationen mitteilte. Erst im Mai kamen mehr Wolken und Niederschlag auf.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.