St. Martin (SID) - DTM-Pilot Pascal Wehrlein hat sich nach dem Unfall im WM-Trainingslager der deutschen Fußball-Nationalmannschaft tief betroffen gezeigt. "Der Schock über die tragischen Ereignisse sitzt sehr tief. Meine ganze Hoffnung und meine Gedanken sind bei den beiden Verunglückten, und ich bete, dass wir bald positive Nachrichten bekommen werden", schrieb der 19 Jahre alte Wehrlein auf seiner Facebook-Seite.

Mercedes-Werkspilot Wehrlein saß am Dienstag im Passeiertal in Südtirol am Steuer des Wagens, der bei einem Sponsorentermin des DFB-Teams in einen Unfall verwickelt wurde. Zwei Personen wurden dabei verletzt, ein 63 Jahre alter deutscher Urlauber sogar schwer. "Ich danke allen für die Unterstützung in diesen schweren Stunden", schrieb Wehrlein an seine Fans.

Auf der abgesperrten Strecke in Italien hatte er nach einem Ausweichmanöver in letzter Sekunde noch versucht zu bremsen - den Unfall konnte Wehrlein aber nicht verhindern.