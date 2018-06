Berlin (dpa) - Eines der Opfer des Unfalls im Trainingscamp der deutschen Fußball-Nationalmannschaft erhebt keine Vorwürfe gegen Mercedes-Fahrer Pascal Wehrlein. "So etwas wollte doch niemand", sagte der Mann aus Südtirol, der mit Verletzungen am Bein und am Rücken ins Krankenhaus von Meran gebracht worden war, im Interview mit dem "Express" und der "Hamburger Morgenpost". Er habe vergeblich versucht, einen 63 Jahre alten deutschen Urlauber zu retten. Der Mann habe dicht an der Straße gestanden, um ein Foto zu machen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.