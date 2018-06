Wiesbaden (dpa) - Frauen sind in Deutschland bei ihrer Hochzeit im Durchschnitt über 30 Jahre alt - und die Männer noch drei Jahre älter. Mit dem Elternwerden lassen sich Paare auch immer mehr Zeit und die Gesellschaft altert. Wie leben die Menschen in Deutschland zusammen? Dieser Frage ist der Zensus auf den Grund gegangen. Neue Erkenntnisse zu Haushalts- und Familienstrukturen in der Bundesrepublik stellt das Statistische Bundesamt dazu heute vor. Allerdings stammt die Momentaufnahme aus dem Mai 2011. Dennoch: Die letzte Volkszählung war in Ostdeutschland 1981, im Westen 1987.

