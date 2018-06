Baiersbronn (SID) - Die deutschen Handballer gehen mit viel Zuversicht in die heiße Phase der Vorbereitung auf die WM-Play-offs gegen Polen. "In der Mannschaft sehe ich eine unheimliche Entwicklung, auch bei den einzelnen Spielern", sagte DHB-Präsident Bernhard Bauer bei einem Besuch des Trainingslagers der deutschen Nationalmannschaft in Baiersbronn am Mittwoch. Bauer stärkte Bundestrainer Martin Heuberger zehn Tage vor dem Qualifikations-Showdown ausdrücklich den Rücken: "Er arbeitet sehr akribisch."

Noch bis Donnerstag bereitet sich die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) im Schwarzwald auf die beiden Entscheidungsspiele gegen Polen vor. "Der finale Countdown hat begonnen", sagte Heuberger. Nur der Sieger aus Hin- und Rückspiel wird an der WM in Katar (17. Januar bis 1. Februar 2015) teilnehmen.

Einen besonderen Druck spürt der 49-Jährige vor den für den deutschen Handball so wichtigen Spielen nicht. "Es geht im Sport immer um Alles oder Nichts. Das ist keine außergewöhnlich besondere Situation", sagte Heuberger. Zunächst muss die DHB-Auswahl am 7. Juni (16.45 Uhr/ARD) in Danzig antreten. Das Rückspiel steigt am 14. Juni (15.15 Uhr/ZDF) in Magdeburg.

"Gott sei Dank haben wir das Rückspiel in Deutschland", sagte Bauer: "Die Hölle von Magdeburg soll den idealen Rückenwind geben." Am kommenden Montag kommt das deutsche Team dann in Frankfurt zusammen.

Dort stoßen auch Dominik Klein und Patrick Wiencek sowie Holger Glandorf und Steffen Weinhold, die am Wochenende noch mit dem THW Kiel und der SG Flensburg-Handewitt beim Finalturnier der Champions League im Einsatz sein werden, zur Mannschaft. Der letzte Härtetest gegen Norwegen findet dann am 3. Juni in Wetzlar (18.00 Uhr) statt.