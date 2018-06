Beirut (AFP) Sechs Tage vor der Präsidentschaftswahl in Syrien haben zahlreiche Flüchtlinge aus dem Land im Ausland ihre Stimme abgegeben. Vor allem in der libanesischen Hauptstadt Beirut bildeten sich am Mittwoch große Menschenansammlungen, die von Anhängern des seit dem Jahr 2000 amtierenden Staatschefs Baschar al-Assad dominiert wurden. Sie hielten syrische Flaggen, Porträtbilder Assads und Flaggen der radikalislamischen Hisbollah-Miliz in die Luft. Ähnliche Szenen spielten sich in der jordanischen Hauptstadt Amman ab.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.