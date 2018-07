Niederdorla/ (SID) - Luc Ackermann ist 16. Morgens drückt er die Schulbank, wie andere Jugendliche in seinem Alter. Nach der letzten Stunde bricht der junge Thüringer dann aber aus dem Alltag aus. Ackermann schwingt sich auf seine Motocross-Maschine, fliegt von Rampe zu Rampe durch die Luft und arbeitet an spektakulären Tricks. Lernen und Training wechseln sich ab. "Es ist cool, so wie es abläuft", sagt der Teenie im SID-Gespräch.

Ackermann hat natürlich noch keinen Führerschein. Den Kleinbus, in dem seine 350er KTM transportiert wird, darf er nicht fahren. Doch trotz seiner Jugend ist der FMX-Motocrosser aus Niederdorla nahe Mühlhausen in der Szene schon ein bekanntes Gesicht.

"Ich fahre Motorrad, seit ich dreieinhalb bin, seit ungefähr sechs Jahren Freestyle", erklärt der Luftakrobat. Ackermann sieht bei aller Erfahrung so jung aus, wie er ist, seine wilde Lockenmähne passt kaum unter die Baseball-Cap.

Von seinem inzwischen weggezogenen älteren Bruder Hannes (24) ist Luc Ackermann früh vom Freestyle-Virus infiziert worden. "Er hat das schon gemacht, als der Sport von den USA nach Europa rüberkam", sagt das Ausnahmetalent über den viermaligen deutschen FMX-Meister. "Er hat damit angefangen. Ich bin da reingewachsen."

Schnell hinterließ Luc Ackermann eigene Spuren. Vor vier Jahren, mit 12 (!), stand er als jüngster FMX-Fahrer der Geschichte in Köln (Night of the Jumps) einen Rückwärtssalto ("Backflip"). Lieblingssprung der Weltrekordlers ist aber ganz klar der "Nine-O-Clock". Dabei wird der Körper in der Luft seitlich vom Motorrad weggestreckt, nur die Hände halten am Lenker Kontakt. Fahrer und Maschine bilden gemeinsam eine "Neun-Uhr-Stellung", ehe es zurück in den Sattel geht und zur möglichst sicheren Landung kommt.

Die Kunststücke mit den klingenden Namen (Tsunami, Clickerflip, Hartattack Indy) sind atemberaubend - und gefährlich. Ackermann hat schon seine Erfahrungen gemacht. "Wenn man jemanden sieht, der crasht, ist das nicht toll. Man weiß selber, wie sehr es wehtut", sagt das Mitglied der Extremsport-Familie von Red Bull. Wirklich abschrecken können solche Zwischenfälle Ackermann nicht. "Man stellt sich die ersten zehn Minuten die Frage, ob man damit nicht aufhören sollte. Aber direkt danach will man eigentlich gleich wieder auf das Motorrad."

In wenigen Wochen, am 19. Juli, hebt Ackermann wieder ab. Im Münchner Olympiapark steht das Saison-Highlight an. Beim vorletzten Stopp der Red Bull X-Fighters World Tour ist der Youngster vor über 25.000 Zuschauern dabei. "Ich bin der einzige deutsche Fahrer", sagt er mit Stolz: "Mein großes Ziel ist es, dort ziemlich gut abzuschneiden. Und dann werden wir weitersehen."

Große Karrierepläne schmiedet Ackermann keine. Erst einmal muss er sich auf die Schule konzentrieren. Und dort spielt Motocross "eher weniger" eine Rolle. "Das finde ich auch ganz gut so", betont Ackermann.

Der Vielflieger bestreitet Wettbewerbe und Shows. Beides findet er "ziemlich cool". Aber eine gute alte Show sei dann doch "noch ein bisschen cooler". Ein Motocross-Rennen hat Ackermann noch nicht bestritten, Fremdgehen ist derzeit nicht geplant. "Mein Sport ist eher die Abteilung Freestyle. Und dabei wird's auch bleiben."