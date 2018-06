Bundesagentur: Schwacher Mai-Aufschwung kein Hinweis auf Jobflaute

Nürnberg (dpa) - Trotz des schwächsten Mai-Aufschwungs seit 23 Jahren sieht die Bundesagentur für Arbeit (BA) bislang keine Hinweise auf eine drohende Jobflaute. Der leichte Aufschwung der vorangegangenen Monate habe sich im Mai lediglich verlangsamt und sei keineswegs zum Stillstand gekommen. Schon im Sommer dürfte der Arbeitsmarkt wieder an Fahrt gewinnen, prognostizierte BA-Vorstandschef Frank-Jürgen Weise am Mittwoch in Nürnberg. "Insgesamt steht der Arbeitsmarkt gut da", unterstrich er bei der Bekanntgabe der monatlichen Arbeitslosenzahlen. Im Mai war die Zahl der Arbeitslosen nur um 61 000 auf 2 882 000 gesunken. Volkswirte deutscher Großbanken hatten mit einem fast doppelt so hohen Rückgang gerechnet. Im Vergleich zum Vorjahr waren 55 000 Menschen weniger auf Jobsuche. Die Arbeitslosenquote ging um 0,2 Punkte auf 6,6 Prozent zurück.

Urteil: Kein Extra-Hinweis auf mögliche Leasing-Nachzahlung nötig

Karlsruhe (dpa) - Beim Autoleasing müssen Unternehmen ihre Kunden nicht ausdrücklich auf mögliche Nachzahlungen bei der Rückgabe des Wagens hinweisen. Das ergibt sich aus einem Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH). Die Richter gaben damit am Mittwoch der Volkswagen-Leasing GmbH recht, die zwei ihrer Kunden verklagt hatte. Beide hatten sich nach Ende ihres Leasingvertrags geweigert, die verlangte Nachforderung zu zahlen. Die Kunden sahen sich durch eine Klausel in ihren Verträgen über den sogenannten Restwert nicht ausreichend über die tatsächlichen Kosten informiert. Nach dem BGH-Urteil müssen sie jetzt die von Volkswagen Leasing geforderten Summen nachzahlen.

Google entwickelt eigenes Auto ohne Lenkrad und Bremspedal

Mountain View (dpa) - Google geht unter die Autohersteller: Der Internet-Konzern hat einen ersten Prototypen seines eigenen selbstfahrenden Fahrzeugs vorgestellt. Die Vision sind kleine Zweisitzer mit Elektro-Antrieb, die komplett auf Lenkrad sowie Brems- und Gas-Pedale verzichten. Zunächst sollen rund 100 Testfahrzeuge gebaut werden, kündigte der Konzern in einem Blogeintrag in der Nacht zum Mittwoch an. Sie werden anfangs noch die altbekannten Steuer-Elemente haben, dann sollen in Kalifornien die Prototypen ohne Lenkrad getestet werden. Die Arbeit an einer marktreifen Version werde gemeinsam mit Partnern noch einige Jahre dauern, schrieb Projektleiter Chris Urmson. Der aktuelle Prototyp erinnert äußerlich an eine Mischung aus Smart und Spielzeug-Auto. Er wurde mit Bauteilen aus der heutigen Autoproduktion bestückt.

Dax tritt nach Rally auf der Stelle - 10 000 Punkte weiter im Blick

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat sich am Mittwoch nach seiner jüngsten Rally kaum vom Fleck bewegt. Die viel beachtete und psychologisch wichtige 10 000-Punkte-Marke hat der deutsche Leitindex aber weiter im Blick. Zum Handelsbeginn hatte sich der Dax der Schwelle von 10 000 Punkten noch bis auf rund 40 Zähler genähert, am Nachmittag stand er 0,03 Prozent tiefer bei 9938 Punkten. Für den MDax ging es um 0,14 Prozent auf 16 941 Punkte hoch, der TecDax gewann 0,40 Prozent auf 1291 Punkte. Am deutschen Rentenmarkt fiel die durchschnittliche Rendite börsennotierter Bundeswertpapiere im Vergleich zum Vortag von 1,12 auf 1,09 Prozent. Der Kurs des Euro sank: Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,3608 (Dienstag: 1,3638) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,7348 (0,7332) Euro.