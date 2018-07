Ramallah (AFP) Israelische Soldaten sind am Mittwoch in ein palästinensisches Verlagsgebäude in Ramallah eingedrungen, um den Druck von Zeitungen der radikalislamischen Hamas zu unterbinden. "Armeeoffiziere haben uns mitgeteilt, Israel untersage uns Druck und Vertrieb von Falastin, Al-Resala und Al-Istiklal", teilte das Verlagsmanagements der Tageszeitung "Al-Ajjam" mit; die drei genannten Titel sind der Hamas nahestehende Blätter.

