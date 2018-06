Berlin (dpa) - Volker Lechtenbrink hat in diesem Jahr doppelten Anlass zum Feiern. Der Schauspieler, Sänger, Autor und Regisseur feiert am 18. August seinen 70. Geburtstag.

Und auch beruflich gibt es ein Jubiläum: Seit 60 Jahren steht der Künstler mit Wohnsitz in Hamburg und Berlin bereits auf der Bühne. "Mit zehn Jahren habe ich zum ersten Mal Theater gespielt", sagte Lechtenbrink ("Die Brücke") der Nachrichtenagentur dpa in Berlin.

Auch in seinem Jubiläumsjahr ist Lechtenbrink auf der Bühne zu sehen: Am 1. Juni ist im Theater am Kurfürstendamm Berlin-Premiere von Daniel Kehlmanns "Der Mentor" - mit Lechtenbrink in der Titelrolle.