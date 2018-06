Brüssel (AFP) Mit der Zustimmung Deutschlands haben sich die EU-Staaten für eine Änderung der Zulassungsregeln für Genpflanzen ausgesprochen, mit denen nationale Anbauverbote erleichtert werden sollen. Bei einem Treffen der EU-Botschafter am Mittwoch in Brüssel habe es "eine sehr breite Unterstützung" für die Neuregelung gegeben, sagten EU-Diplomaten. Demnach enthielt sich nur Belgien. Die Entscheidung muss nun bei einem Rat der EU-Umweltminister am 12. Juni noch offiziell bestätigt werden.

