Paris (AFP) Frankreichs Staatschef François Hollande hat den neuen Präsidenten der Ukraine, Petro Poroschenko, zu den Feierlichkeiten zum 70. Jahrestag der Alliierten-Landung in der Normandie eingeladen. Hollande habe die Einladung zu den Zeremonien am 6. Juni bei einem Telefonat mit Poroschenko ausgesprochen, teilte der Elysée-Palast in Paris am Mittwoch mit. Zu den Feierlichkeiten an der nordfranzösischen Küste wird am Freitag in einer Woche unter anderen auch Russlands Staatschef Wladimir Putin erwartet.

