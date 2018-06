Washington (AFP) Einige Autofahrer in Kalifornien können sich bald von einem selbst fahrenden Google-Auto herumkutschieren lassen. Der US-Internetkonzern erklärte am Dienstagabend, die Produktion der Wagen sei angelaufen. "Wenn alles gut geht, wollen wir in den nächsten zwei Jahren ein kleines Pilotprogramm hier in Kalifornien starten", teilte der Konzern mit. Der Prototyp des kleinen Zweisitzers ähnelt mit seinen rundlichen Formen entfernt dem Fiat 500 und kann maximal 40 Stundenkilometer schnell fahren. Zunächst sollten einhundert Stück gebaut werden.

