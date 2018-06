Offenbach (dpa) - Zum Wochenende sagen die Meteorologen angenehmeres Wetter mit mehr Sonne, wenigen Schauern und Temperaturen um die 22 Grad voraus.

Im Osten und Südosten kann es allerdings noch häufiger regnen, wie Meteorologe Tobias Reinartz vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach sagte. Am Samstag steigen die Temperaturen auf 17 bis 22 Grad, und die Sonne zeigt sich öfter. Vereinzelt sind Schauer und Gewitter möglich.

Der diesjährige Frühling gehörte zu den wärmsten seit mehr als 130 Jahren. Die Monate März, April und Mai waren extrem mild und trotz der Regenfluten zum Schluss insgesamt zu trocken, wie es in der vorläufigen Bilanz des DWD heißt.

Die Durchschnittstemperatur in Deutschland habe um 2,4 Grad über dem langjährigen Mittel (1961 bis 1990) gelegen. Für die Meteorologen geht der Frühling schon Ende Mai zu Ende, denn sie rechnen in vollen Monaten. Im Kalender ist erst am 21. Juni Sommeranfang.

Wetterbericht