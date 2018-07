Sydney (AFP) Fast drei Monate nach dem mysteriösen Verschwinden von Flug MH370 ist der Sucheinsatz eines Tauchroboters in einem Teil des Indischen Ozeans ergebnislos beendet worden. "Bluefin-21" habe keine Trümmer gefunden, teilte das australische Koordinierungszentrum JACC am Donnerstag mit. Es könne ausgeschlossen werden, dass die vermisste Boeing 777, die am 8. März mit 239 Menschen an Bord verschwand, in dem untersuchten Gebiet liege.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.