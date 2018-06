Berlin (AFP) Der Linkenfraktionsvize Jan Korte hat Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) aufgefordert, Generalbundesanwalt Harald Range zu Ermittlungen in der NSA-Spähaffäre zu veranlassen. Zum mutmaßlichen Verzicht Ranges auf Ermittlungen, sagte Korte der in Halle erscheinenden "Mitteldeutschen Zeitung" (Online-Ausgabe), wenn dieses Beispiel Schule mache, sollte "der Ehrlichkeit halber" künftig generell nicht mehr gegen "mächtige und einflussreiche Personen" ermittelt werden. Diese "offenkundig politisch motivierte Entscheidung" sei eine "weitere Arbeitsverweigerung in Sachen NSA-Aufklärung".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.