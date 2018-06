Beirut (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat bei einem Besuch in Beirut angeboten, in Deutschland eine internationale Hilfskonferenz für die Syrien-Flüchtlinge im Libanon auszurichten. Deutschland sei der "beste Platz" für eine solche Konferenz, sagte Steinmeier am Donnerstag bei einem Treffen mit seinem libanesischen Kollegen Gebran Bassil. Ein konkretes Datum für die Konferenz nannte Steinmeier nicht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.