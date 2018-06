Berlin (AFP) Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) will Fernseh-Talkshows fernbleiben, in denen Politiker der euroskeptischen Alternative für Deutschland (AfD) auftreten. "Mit denen möchte ich nicht in Talkshows sitzen", sagte Kauder der Berliner Tageszeitung "Die Welt" (Freitagsausgabe). Es gebe Hinweise, dass "größere Teile der AfD sehr weit rechts verortet sind".

