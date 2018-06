Düsseldorf (AFP) Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) lehnt die Koalitionspläne für ein Terminvergabe-Gesetz ab und will das Problem langer Wartezeiten in eigener Regie lösen. "Wir werden eine Lösung anbieten", sagte der KBV-Vorstandschef Andreas Gassen nach Angaben der Vereinigung am Donnerstag am Rande des Deutschen Ärztetages in Düsseldorf. "Was wir ablehnen, ist eine rigide Vorgabe, nach der bundesweit einheitlich verfahren werden muss." Dazu sei das Problem zu vielschichtig.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.